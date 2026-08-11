O Anápolis venceu o Guarani por 2 a 1, em casa, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta segunda-feira (10), pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por gol da vitória no finalzinho e expulsões, o resultado tira o Galo da Comarca da zona de rebaixamento.\nMatheus Lagoa foi o herói da equipe goiana, marcando os dois gols da vitória e se isolando ainda mais como artilheiro do time, com 13 gols na temporada.\nO time do interior goiano deixa a zona de rebaixamento e agora está na 18ª colocação, com 15 pontos, mesma pontuação do Barra-SC, que perdeu na rodada. A equipe catarinense também tem 15 pontos, mas soma três vitórias, contra quatro do Anápolis, e fica atrás pelo critério de desempate. Em 2026, apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D.\nEssa é apenas a segunda rodada em que o Anápolis volta a respirar fora da zona de rebaixamento. O Galo da Comarca passou as três primeiras rodadas dentro do Z-2, deixou a zona na 4ª rodada, quando ficou na 18ª colocação, mas voltou a figurar entre os dois últimos na 5ª rodada, permanecendo no Z-2 por 11 rodadas consecutivas, até a 15ª rodada.