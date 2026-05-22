O Anápolis vai até Santa Catarina neste domingo (24) para enfrentar o Brusque pela 8ª rodada da Série C, no Estádio Augusto Bauer, às 16h30. Enquanto está com uma mão na taça da Copa Centro-Oeste, após golear na partida de ida da final, o Galo da Comarca amarga a lanterna da Terceirona e precisa reagir rápido.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nEm sete rodadas, o Anápolis soma apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e cinco derrotas. A equipe está na 20ª colocação, um ponto atrás do Volta Redonda, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Jogar fora de casa vem sendo um problema para o time: em quatro partidas como visitante, perdeu todas.\nAgora, mais uma vez longe de seus domínios, o Anápolis terá pela frente o Brusque, que possui 100% de aproveitamento em casa, com três jogos e três vitórias.