O Anápolis encara o Londrina-PR fora de casa, no Estádio do Café, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (24).\nRestando apenas duas rodadas para o fim da 1ª fase, o Galo da Comarca precisa somar pontos. A equipe está na 16ª colocação com 19 pontos, somente um ponto a mais que o Itabaiana, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.\nEm caso de uma derrota para o Londrina e resultados positivos do Itabaiana e do ABC, a equipe pode entrar no Z4 e ter que ir para o tudo ou nada na última rodada em casa, contra o Botafogo-PB, em casa.\nLeia também:\n+Confira o que o Anápolis precisa para se manter na Série C\nO Londrina está na 4ª colocação, com 29 pontos, e já está garantido na próxima fase da Série C. Jogando em casa, no Estádio do Café, sofreu apenas uma derrota, para o Náutico por 2 a 0, na 16ª rodada, além de somar quatro vitórias e quatro empates em nove jogos.