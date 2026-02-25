O Anápolis estreia na Copa do Brasil contra o Cianorte-PR em casa, no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª fase da competição. Em jogo único, a vaga para a próxima fase será definida nesta quarta-feira (25), às 19h30. Quem vencer avança e, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nO Anápolis, que faz apenas a sua terceira participação na história da Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano pelo Vila Nova. O adversário também caiu na mesma fase do Paranaense, ao ser superado pelo Coritiba.\nO Galo da Comarca vem de derrota para a Abecat no jogo de ida do playoff do 5º ao 8º lugar do Goianão e acumula três partidas sem vencer - a última vitória foi no clássico contra a Anapolina, por 2 a 0.