O Anápolis recebe o Paysandu nesta quinta-feira (4), pelo jogo de ida da final da Copa Verde de 2026. A bola rola às 20 horas, no Estádio Jonas Duarte. O confronto coloca frente a frente o campeão da Copa Centro-Oeste, o Galo da Comarca, e o campeão da Copa Norte, o Papão da Curuzu.\nEmbora tenha caráter simbólico, a decisão tem relevância financeira. O campeão receberá mais R$ 400 mil em premiação, enquanto o vice ficará com R$ 250 mil.\nO Anápolis busca o primeiro título da Copa Verde de sua história. Já o Paysandu chega com a experiência de maior campeão da competição, com cinco conquistas.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nCaso conquiste o título, o time goiano encerrará sua participação nos torneios regionais com um total de R$ 875 mil em premiações. Até o momento, o clube já arrecadou R$ 475 mil pela campanha na Copa Centro-Oeste: R$ 125 mil pela 1ª fase, R$ 100 mil pela semifinal e R$ 250 mil pela conquista do torneio. Se ficar com o vice-campeonato da Copa Verde, receberá mais R$ 250 mil, totalizando R$ 725 mil.