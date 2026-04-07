Na tentativa de assumir a liderança do Grupo B da Copa Centro-Oeste, o Anápolis recebe o Porto Vitória na noite desta quarta-feira (8), a partir das 19h30, no Estádio Jonas Duarte. Pela 3ª rodada da competição, o Galo da Comarca enfrenta o atual campeão capixaba, que vem de vitória sobre o Atlético-GO no Regional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nNa 1ª rodada da Copa Centro-Oeste, o Anápolis perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa. Na 2ª rodada, a equipe tricolor bateu o Tocantinópolis por 2 a 0, em casa. Com três pontos, o Galo da Comarca é o vice-líder do Grupo B, levando vantagem sobre o Porto Vitória e o Atlético-GO no saldo de gols, com um gol positivo contra zero dos concorrentes diretos.\nAgora, o Anápolis tem a chance de deixar o Porto Vitória ainda mais para trás e ainda, possivelmente, dormir na liderança. Para isso, porém, o time goiano precisa fazer a sua parte e ainda torcer por uma derrota do Gama para o lanterna Tocantinópolis, fora de casa.