A CBF oficializou as datas, horários e locais das finais da Copa Centro-Oeste de 2026, entre Anápolis e Rio Branco-ES. O jogo de ida será na próxima quinta-feira (21), às 20 horas, no Jonas Duarte. A volta está marcada para a quarta-feira seguinte, dia 27 de maio, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade.\nO Rio Branco-ES decidirá em casa por causa da campanha. A equipe capixaba somou oito pontos na 1ª fase, mais três na semifinal por ter vencido o Gama por 1 a 0, totalizando 11 pontos.\nJá o Anápolis fez nove pontos na 1ª fase, mas somou apenas um na semifinal ao empatar com o Vila Nova em 1 a 1 e ganhar nos pênaltis por 4 a 3, totalizando 10 pontos.\nO vencedor da Copa Centro-Oeste, além de ficar com o título, garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027 e ainda disputará o troféu da Copa Verde contra o ganhador da Copa Norte, que será decidido entre Nacional-AM e Paysandu.