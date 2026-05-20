O Anápolis inicia a disputa pelo título da Copa Centro-Oeste nesta quinta-feira (21). No estádio Jonas Duarte, o Galo da Comarca encara o Rio Branco-ES pelo jogo de ida do torneio regional. A partida será disputada a partir das 20 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO Galo da Comarca, que está em sua terceira final nos últimos quatro anos, vai em busca do título inédito. O campeão disputará a final da Copa Verde contra o vencedor da Copa Norte, que será definido entre Paysandu e Nacional-AM, além de garantir vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.\nO Anápolis tenta deixar a Série C de lado e busca resultado positivo no primeiro jogo da decisão. Na competição nacional, o Galo da Comarca não vive boa fase e amarga a lanterna da competição, com apenas quatro pontos em sete jogos.