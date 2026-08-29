O Anápolis entra em campo neste sábado (29) com objetivo de garantir a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Jonas Duarte, o tricolor depende apenas de si para seguir na 3ª Divisão nacional na última partida da fase inicial da competição, que será disputada contra o Santa Cruz. A 19ª rodada terá todos os dez jogos disputados no mesmo horário, a partir das 17 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA equipe goiana passou a fase inicial da Série C quase por completo dentro da zona de rebaixamento. O Galo da Comarca esteve em 18º lugar nas rodadas 4 e 16. A melhor posição foi 17ª na última rodada. Nas outras, foi 19º ou 20º. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série D - o Confiança já teve descenso confirmado.