O Anápolis entra em campo contra o Tocantinópolis pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Centro-Oeste às 17 horas deste domingo (29), em casa, no Estádio Jonas Duarte. O Galo da Comarca busca seus primeiros pontos na competição após estrear com derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e outras informações.)\nDiferente dos outros clubes goianos na disputa da Copa Centro-Oeste, o Galo da Comarca optou por escalar a equipe que atuou no Goianão - o Atlético-GO fez uma mescla de atletas da base com jogadores com pouca minutagem no profissional, enquanto o Vila Nova atuou com o time sub-20 na rodada de abertura.\nO Galo da Comarca, comandado por Ângelo Luiz, pode ter dois novos reforços à disposição: o volante Kallyel, de 22 anos, e o zagueiro Darlisson, também de 22, que chegam por empréstimo junto ao CRB, atual campeão alagoano, para a sequência da temporada.