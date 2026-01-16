O Vila Nova visita o Anápolis, neste sábado (17), em confronto que reedita a última final do Campeonato Goiano, vencida pelo Tigre. A partida será disputada no Estádio Jonas Duarte, às 16 horas.\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e as prováveis escalações)\nO Tigre é o vice-líder do campeonato, com 6 pontos, ficando atrás do Atlético-GO apenas no saldo de gols. A equipe estreou no Goianão com vitória por 2 a 1 sobre a Abecat e, na última rodada, venceu a Anapolina por 3 a 2, no OBA.\nApesar dos triunfos nas duas primeiras rodadas, o Vila Nova encontrou dificuldades, principalmente na reta final das partidas e busca mais equilíbrio nas atuações.\nO Anápolis vive um início ruim de competição. O Galo da Comarca foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0 na estreia e, na rodada seguinte, empatou em casa com o Centro Oeste, estreante no torneio, por 1 a 1. Com apenas um ponto, a equipe ocupa a 10ª colocação.