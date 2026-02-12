No fechamento dos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, o Anápolis recebe o Vila Nova na noite desta quinta-feira (12), a partir das 21 horas, no Estádio Jonas Duarte. As equipes, que fizeram a final do Estadual de 2025, se reencontram em uma partida de fase eliminatória.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nO Anápolis teve uma campanha irregular na 1ª fase e só confirmou a classificação na última rodada, após empate da Aparecidense contra a Abecat em 3 a 3. O time entrou em campo sem o peso de precisar fazer a sua parte para avançar, derrotou a principal rival Anapolina por 2 a 0 e chega com moral renovada para as quartas de final.\nO Vila Nova, por sua vez, teve uma trajetória sólida até aqui. É verdade que perdeu os dois clássicos que disputou, contra Atlético-GO (2 a 1), em casa, e Goiás (1 a 0), fora. Mesmo assim, foi o primeiro clube a se garantir no mata-mata e ostenta o melhor ataque da competição, com 18 gols marcados. Na última rodada da 1ª fase, goleou a Jataiense por 4 a 1.