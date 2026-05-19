O evento da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi todo sobre Neymar. O público na entrada do Museu do Amanhã gritava seu nome. As conversas dentro e fora do local, na tarde de segunda-feira (18), eram monotemáticas.\nQuando o atacante foi anunciado, houve um pequeno carnaval no centro do Rio de Janeiro. Agora, o treinador Carlo Ancelotti tem a tarefa de tratar o craque como mais um no grupo, um possível reserva.\nCaçula da seleção, Rayan é filho de ex-zagueiro do Atlético-GO e da Anapolina\n"Nós o escolhemos não porque pensamos que vai ser um reserva. Escolhemos porque vai oferecer suas qualidades. Que jogue um minuto, que não jogue, que jogue 90 minutos. Escolhi este grupo de jogadores porque estou certo de que cada um vai trazer algo. Minha ideia é focada no coletivo, não no individual", afirmou o italiano.