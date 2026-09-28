O técnico Carlo Ancelotti concedeu uma entrevista coletiva em Brisbane (AUS), cidade que nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), será palco do segundo amistoso entre Brasil e Austrália. No bate-papo com os jornalistas, o treinador garantiu que as críticas ao seu trabalho não o afetam.\nO italiano tem sido questionado após a eliminação precoce na Copa do Mundo, nas oitavas de final, para a Noruega, e também por ter iniciado o novo ciclo com um empate frustrante em 1 a 1 contra os australianos na última sexta-feira.\n"A crítica ao meu trabalho é uma crítica que sempre existiu e sempre vai existir. Esta crítica não afeta a ideia que tenho para o futuro desta seleção, destes jogadores. Quanto a crítica pode afetar a ideia que tenho para o futuro? Zero", disse o treinador.\n'PRIORIDADE É CONSTRUIR UMA NOVA GERAÇÃO'