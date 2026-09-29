O técnico Carlo Ancelotti fez um balanço positivo da vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, na costa leste australiana.\nO italiano, porém, indicou insatisfação com o desempenho dos meio-campistas da equipe e também confirmou que para a próxima partida, contra Índia, no dia 3, Pedro Morisco, do Coritiba, será o titular no gol.\n"É verdade que tivemos dificuldades. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo. No segundo tempo acho que jogamos bem", afirmou Ancelotti.\nO italiano elogiou em especial a jogada do terceiro gol da seleção, a primeira em que Vinicius Junior conseguiu superar a defesa australiana pela ponta esquerda, passando para Endrick, que deu a assistência para Bruno Guimarães. "Estamos contentes", disse o treinador.\nEle disse ainda que poderá seguir com o esquema tático adotado na partida desta terça-feira, com três homens no meio de campo e três no ataque, ou voltar para o modelo do jogo anterior, quando foram apenas dois no meio e quatro na frente.