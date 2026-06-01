Quatro dos gols do Brasil na vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, na noite de domingo (31), foram marcados no segundo tempo, com um time quase inteiramente diferente do escalado no primeiro - só permaneceu em campo o zagueiro Léo Pereira. A goleada foi estabelecida na etapa final, e o desempenho dos reservas no Maracanã foi elogiado por Carlo Ancelotti.\n"A atuação da segunda parte foi uma atuação importante. Os jogadores que entraram mostraram qualidade", afirmou o treinador, fazendo a ressalva de que "o adversário baixou o ritmo e a intensidade" após o intervalo, o que tornou mais fácil a tarefa daqueles que foram acionados na metade final.\nPassa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, mudar a estratégia de jogo. O jogo da segunda parte me dá mais uma dúvida. Para mim, isso é muito bom, uma dúvida positiva. Obviamente, o time não está 100% definido. Vamos avaliar com tranquilidade e tomar a decisão correta. De uma coisa estou seguro: vão ser 11", brincou o italiano.