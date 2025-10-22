O técnico Carlo Ancelotti estará na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Brasileirão, domingo, às 20h30. O confronto reúne líder e terceiro colocado do campeonato.\nO comandante da seleção brasileira está em fase de observação de possíveis convocados para os dois últimos amistosos de 2025, contra Senegal e Tunísia, em novembro.\nLeia também\n+Brilho goiano na seleção: quem são Clarinha e Samara, que estão na equipe sub-20 que enfrenta o México\nO UOL apurou que Ancelotti terá a companhia do gerente da seleção, Cícero Souza.\nDomingo passado, a comissão técnica já mandou representantes ao Flamengo e Palmeiras o coordenador técnico Juan viu o jogo ao lado do analista de desempenho Thomaz Araújo.\nA convocação da seleção está marcada para 3 de fevereiro.\nO duelo contra o Senegal será no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, será a vez do duelo contra a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).