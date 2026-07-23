O técnico Carlo Ancelotti avisou a CBF sobre a sondagem feita pela Itália, revelada nesta quinta-feira (23) pelo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol, o ex-jogador Paolo Maldini.\nO treinador sequer cogitou deixar a seleção brasileira, conforme apurou a reportagem. Ancelotti renovou seu contrato até 2030 pouco antes do início da Copa do Mundo 2026.\nA CBF vê o interesse da Itália como uma valorização de Ancelotti visando o próximo ciclo. A entidade também entende a sondagem como algo natural, até pela relação pessoal entre o técnico e Maldini, que trabalharam juntos no Milan.\nNão houve proposta ou conversa oficial entre a CBF e a federação italiana. A Itália busca um novo técnico desde o fracasso para se classificar para a Copa do Mundo e tem Pep Guardiola como outro alvo.\nENTENDA O CASO