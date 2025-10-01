O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta quarta-feira (1º) os 26 jogadores para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em outubro.\nEm sua terceira convocação, o treinador chamou pela primeira vez o atacante Rodrygo, com quem trabalhou no Real Madrid, e voltou a convocar Vinicius Junior, que havia ficado de fora da última lista.\n"Embora não esteja jogando com tanta regularidade no time espanhol, todas as vezes em que entrou, Rodrygo jogou bem e demonstrou estar em boa condição física" afirmou Ancelotti, acrescentando que, "como todos os jogadores, ele está muito motivado para estar aqui."\nO treinador disse ainda que o atacante é "muito importante" para a seleção, por poder atuar em diferentes posições do ataque. "Creio que ele pode adicionar muito à equipe nacional."