O treinador Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (24) a equipe titular da seleção brasileira que entrará em campo no amistoso contra a Austrália, no primeiro compromisso desde a derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.\nO time que iniciará a partida será formado por: Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos na defesa; Danilo Santos e Bruno Guimarães no meio de campo; e Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior no ataque.\nO jogo contra a Austrália acontece nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, a partir das 7h (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.\n"Acredito que temos uma base e temos que seguir com essa base de jogadores que disputaram a Copa do Mundo e que podem ajudar na evolução dos jovens que temos aqui", afirmou Ancelotti.