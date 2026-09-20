O lateral direito Wesley foi cortado da seleção brasileira neste sábado (19) por uma lesão, segundo informações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Para o seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti chamou Vanderson, do Mônaco.\nVanderson, de 25 anos, defendeu o Grêmio antes de se transferir em 2022, por cerca de 11 milhões de euros, para o clube que hoje lidera o Campeonato Francês.\nNão foi informada a lesão de Wesley, que jogou neste sábado como titular os 90 minutos do clássico do Italiano entre a Roma e a Inter de Milão no estádio Olímpico, na capital italiana.\nConvocado para a Copa do Mundo de 2026, Wesley acabou cortado por sofrer uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda durante o último amistoso preparatório, contra o Egito. Na ocasião, Éderson, da Atalanta, assumiu a sua vaga no Mundial da América do Norte --o Brasil acabou eliminado nas oitavas de final pela Noruega.