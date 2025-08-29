O técnico Carlo Ancelotti teve que fazer mais uma mudança em sua lista de convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira. Nesta sexta-feira (29), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir Vanderson, do Monaco. O jogador do time francês sofreu uma lesão na panturrilha.\nFoi o terceiro corte no elenco divulgado pelo italiano na segunda-feira (25). Antes, o lateral-esquerdo Alex Sandro e volante Joelinton também foram cortados por problemas físicos. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para o lugar do meio-campista.\nLeia também\n+O que o Anápolis precisa fazer na última rodada para permanecer na Série C\nAos 26 anos, Vitinho registra a primeira convocação de sua carreira. Ele tem sido titular do Botafogo, time comandado por Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira.