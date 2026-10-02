O simbólico amistoso contra a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá, será uma oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar novos testes e, portanto, dar minutagem a quem pouco atuou pela seleção brasileira nos dois jogos contra a Austrália, no empate por 1 a 1 e na vitória por 4 a 2.\nQUEM MENOS ATUOU?\nDe todo o elenco, o único que ainda não entrou em campo nesta Data Fifa foi o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba. Ancelotti, porém, já adiantou que o jovem terá sua oportunidade diante dos indianos: "Morisco vai jogar o próximo jogo", disse após o 4 a 2 sobre a Austrália.\nOutros cinco, porém, atuaram menos de 45 minutos: o meia Breno Bidon, do Corinthians, e o zagueiro Arthur Dias, do Athletico, por exemplo, somam apenas três minutos cada. Em seguida vem o volante Martinelli, do Fluminense, com sete minutos; o atacante Pedro, do Flamengo, com 26 minutos; o volante Douglas Luiz, da Juventus, com 29 minutos; e o atacante Samuel Lino, do Flamengo, com 33 minutos.