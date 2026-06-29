O técnico Carlo Ancelotti analisou a vitória de virada do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, resultado que classificou a selção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, como a atuação mais completa da equipe na competição.\n“Até agora, este foi o nosso jogo mais completo. Tivemos mais dificuldades na primeira parte para criar oportunidades porque o Japão estava muito bem fechado atrás. Mas encontramos soluções na segunda etapa, com mais cruzamentos e maior presença na área. Então, acho que isso mostra uma evolução porque, se nos outros jogos não tivemos problemas para encontrar espaços, desta vez tivemos essa dificuldade e conseguimos resolvê-la muito bem no segundo tempo”, analisou o treinador.\nBrasil vira nos acréscimos, vence o Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo\nO desempenho da equipe foi ruim no primeiro tempo, com pouca criatividade. O Brasil viu os japoneses abrirem o placar. O cenário mudou após o intervalo, quando o Brasil voltou em outro ritmo e apresentou um futebol mais qualificado, conseguindo a virada ainda no tempo regulamentar, sem a necessidade de prorrogação.