O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse priorizar a organização da equipe, especialmente no sistema defensivo, para a Copa do Mundo. A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, publicada neste sábado (13).\nO Brasil estreia no Mundial neste sábado, contra Marrocos, às 19h. Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports transmitem a partida.\n"Estamos trabalhando na organização. É uma equipe que, na frente, tem grande talento e, no meio, grande intensidade. Se conseguirmos organizar o setor defensivo, estamos prontos", afirmou.\nO treinador ressaltou que o problema da seleção não está nas individualidades do setor. Na escalação projetada para o confronto com Marrocos, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro devem começar a partida como titulares na defesa.