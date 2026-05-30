Carlo Ancelotti falou pela primeira vez sobre a lesão de Neymar e tentou minimizar o problema. O técnico da seleção tratou como uma questão pequena e, mesmo sem ser perguntado, descartou a chance de cortar qualquer jogador para a Copa do Mundo.\nEle não deu muitos detalhes, mas manteve a versão parecida com o que tem passado a CBF responsabilizando o Santos pelas primeiras informações passadas para o departamento médico da Amarelinha.\n"Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que ele tinha um edema. Deixamos o Santos cuidar disso até o dia 27. O jogador foi convocado porque tinha que ser convocado. A CBF tomou conta a partir do dia 27, estamos tomando conta do problema dele", iniciou.\n"Pensamos que ele vai recuperar o mais rápido possível, está animado, trabalhando bem. Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que ele pode recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se não estiver nesse, estará no segundo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. São esses 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte do Neymar, ele teve esse pequeno problema que não o permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando bem para se recuperar", completou.