O técnico Carlo Ancelotti elogiou Casemiro na véspera do jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias e apontou possíveis substitutos para o volante do Manchester United, desfalque do jogo desta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), por suspensão.\n“Não há um jogador brasileiro que tenha a mesma característica do Casemiro, mas há alguns que podem jogar nessa posição, com características diferentes, como Andrey Santos, como pode ser o Bruno [Guimarães], e eu acho também que, com características diferentes, porque não estou louco, Paquetá também pode jogar [nessa função], porque tem habilidade e características técnicas para pegar a bola muito bem desde trás”, falou o técnico Carlo Ancelotti.\nLeia também\n+Vila Nova x Athletic-MG: onde assistir, horário e escalações\nO QUE MAIS ANCELOTTI FALOU\nMudanças no time: "Sim, a ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores. Temos que considerar que há um componente que temos que avaliar, e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições, eu não tenho muita experiência. A seleção brasileira, porém, já jogou muitas vezes lá e tem experiencia, não é nada novo para a equipe nacional. A ideia que temos é mudar um pouco a estratégia e também jogadores".