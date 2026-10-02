O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é o mais bem pago treinador de uma seleção nacional, com ganhos anuais pagos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estimados em cerca de EUR 10 milhões (R$ 58,5 milhões), segundo levantamento do jornal alemão Bild.\nConforme o periódico, o italiano recebia ainda mais em seu trabalho anterior no Real Madrid, com um salário estimado de EUR 11 milhões (R$ 64,5 milhões) por ano no clube merengue.\nEm seguida, vem o alemão Jürgen Klopp, que assumiu a seleção de seu país em julho, após mais um resultado decepcionante na Copa do Mundo, com eliminação na fase de 32 avos para o Paraguai.\nA DFB (Deutscher Fußball-Bund, a federação alemã de futebol) desembolsa aproximadamente EUR 7 milhões (R$ 41 milhões) ao técnico de passagens bem-sucedidas por Borussia Dortmund e Liverpool, pouco acima dos EUR 6 milhões (R$ 35,1 milhões) de seu antecessor Julian Nagelsmann.