Neymar fez sua estreia na Copa do Mundo e atuou pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. O camisa 10 jogou por 20 minutos na goleada por 3 a 0 sobre a Escócia. Após a partida, o treinador comentou os primeiros minutos do astro, que, segundo ele, entrou em campo de forma merecida pelo trabalho realizado no dia a dia.\n“Bom, eu acho que ele teve a oportunidade de jogar porque é um jogador que merecia atuar. Trabalhou muito bem nos treinamentos para se recuperar, com muita seriedade e profissionalismo. É um jogador que, nesta Copa do Mundo, pelas suas qualidades, pode ajudar muito a equipe. E eu penso que ele jogou bem nos poucos minutos em que esteve em campo”, analisou Ancelotti.\nNeymar joga 20 minutos, assume bola parada e volta a atuar pelo Brasil depois de 981 dias\nSegundo o treinador, Neymar está bem fisicamente. Ele também explicou como a equipe procura permitir que o jogador descanse dentro de campo, sem a necessidade de correr o tempo todo sem a bola, além de destacar como atuar por dentro pode ajudá-lo na questão física.