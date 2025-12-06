O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, classificou como "muito difícil" o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Na chave C, a equipe canarinho terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia.\nPara o comandante do Brasil, a maior dificuldade estará logo na estreia, quando o rival será a formação marroquina, quarta colocada na Copa do Mundo de 2022, no melhor resultado da história de uma seleção africana.\nLeia também\n+Aliança e Vila Nova buscam primeira vitória após sofrerem goleadas na Copinha Feminina\n"É um grupo muito difícil. Marrocos fez uma última Copa do Mundo muito boa, a Escócia tem um time muito sólido. Vamos precisar fazer tudo bem para terminar em primeiro lugar", afirmou Ancelotti ao SporTV.\nApesar de destacar a força dos adversários, o técnico afirmou que o Brasil precisa pensar em frechar a primeira fase com três vitórias.