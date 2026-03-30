Carlo Ancelotti não quis revelar qual será o seu time titular para a partida desta terça-feira (31) contra a Croácia. O treinador se limitou a confirmar que Marquinhos e Vini Jr. serão titulares e lamentou o fato de ter sido forçado a fazer testes nas partidas desta Data Fifa por causa das lesões.\nEm entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), ele aproveitou a ocasião para confirmar que Danilo, do Flamengo, estará na lista final, e explicou que a ideia original era testar seu time titular nesses jogos.\n"Vamos fazer algumas mudanças, o sistema não vai mudar, não vai mudar o mesmo sistema. Com mais que dizer, quatro atacantes, eu diria com uma equipe que trabalha forte na frente", afirmou, para pouco depois dar as únicas pistas sobre o time. "Os dois (Marquinhos e Vini) estão bem e nesta terça-feira (31) podem jogar e vão jogar", explicou.