O técnico Carlo Ancelotti elogiou a atuação da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), resultado que garantiu o Brasil na liderança do Grupo C ao fim da 1ª fase. O italiano destacou a evolução da equipe em relação à estreia contra Marrocos, viu um time mais sólido, mas pregou cautela.\n“A equipe jogou bem e agora está jogando de forma sólida. Temos um time sólido que, comparando com o primeiro jogo, comete menos erros com a bola, tem mais ritmo e mais efetividade na frente. Enfim, melhorou em tudo. Após os dois jogos depois do Marrocos, ficamos com uma boa impressão. Agora, como se diz no Brasil, é ‘pé no chão’”, disse Ancelotti.\n“Agora estamos jogando como uma equipe. Esse é o objetivo. Estamos perfeitos? Não, não estamos perfeitos. Temos coisas que podemos melhorar, por exemplo, o ritmo de circulação da bola, mas estou feliz porque a equipe melhorou muito de forma muito rápida”, completou o treinador.