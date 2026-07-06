O técnico Carlo Ancelotti avaliou a atuação da seleção brasileira após a derrota por 2 a 1 e a consequente eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5). Para o italiano, o Brasil criou chances para vencer, destacando o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães ainda na etapa inicial.\n“Por um lado, foi um bom jogo. Tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo e também no segundo. Quando a partida ainda estava 0 a 0, tivemos a nossa chance”, disse Ancelotti.\nA Noruega deteve 66% da posse de bola, contra 34% do Brasil. Ancelotti afirmou que já imaginava esse cenário e destacou que o jogo esteve sob controle mesmo sem a posse, mas reconheceu que o fator Erling Haaland, autor dos dois gols, decidiu o confronto.\n“Eles (Noruega) jogaram da forma que imaginávamos. Sabíamos que poderiam atuar com esse estilo. Tentaram manter a intensidade da partida baixa, valorizando a posse de bola. Quanto à possibilidade de fazer uma pressão alta, também optamos por não pressionar dessa forma. Durante cerca de 70 minutos, o jogo esteve sob nosso controle. Depois disso, Haaland apareceu e decidiu a partida”, analisou.