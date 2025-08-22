A próxima convocação da seleção brasileira não terá alguns figurões. Rodrygo, do Real Madrid, é um deles.\nO técnico Carlo Ancelotti usará os jogos contra Chile e Bolívia como uma oportunidade de observação de jogadores.\nSurpresas que atuam no futebol brasileiro devem aparecer na convocação. O Brasil já está com vaga assegurada na Copa e a ideia é abrir o leque nesta data Fifa de setembro.\nLeia também\n+Botafogo faz nova proposta por zagueiro do Atlético-GO; veja valor\nEm relação a Rodrygo, Ancelotti manteve contato com o jogador, como informou incialmente a ESPN, e explicou que mantém ele nos planos para a Copa, mas vai deixar para chamá-lo novamente mais adiante.\nVini Jr está suspenso no primeiro jogo e também deve ficar fora da convocação, até porque a viagem para a segunda partida é rumo à altitude boliviana.