A três dias do duelo com a Escócia, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti comandou neste domingo (21) um treino sem a presença de oito atletas titulares na vitória sobre o Haiti. Apenas Alisson, Lucas Paquetá e Vinicius Junior apareceram no gramado.\nAlém da ausência esperada de Raphinha, em recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita, também não foram a campo Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Todos ficaram na parte interna do centro de treinamento Columbia Park, em atividades regenerativas.\nAssim como tem acontecido desde a última última quarta-feira (17), Neymar participou do treino junto com o elenco desde o início. Ele fez parte da roda de bobinho e ouviu as orientações da comissão técnica, ocorridas durante os 15 minutos em que a imprensa pôde acompanhar o trabalho dos jogadores.