Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo.\nCaso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo neste sábado (13), contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.\nA base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior.\nCopa do Mundo: quais são os palpites dos técnicos do futebol goiano\nAs novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.