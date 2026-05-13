Carlo Ancelotti afirmou que a seleção brasileira tem duas vagas abertas para a Copa do Mundo e que assiste aos jogos "com medo" de novas lesões.\nO treinador afirmou que "o mais difícil" é escolher os dois últimos nomes na lista de convocados para a Copa do Mundo. A declaração foi em entrevista ao The Athletic, braço esportivo do The New York Times, publicada nesta quarta-feira (13). O bate-papo, porém, aconteceu na semana passada.\nStock Car promove caminhada com pilotos e público no Autódromo de Goiânia\n"Esses [24 jogadores] são os mais fáceis. O mais difícil é descobrir os outros dois [nomes]", disse o treinador ao The Athletic.\nNa última segunda-feira, a CBF enviou à Fifa a pré-lista com 55 nomes. Neymar, Gabriel Jesus e Endrick são alguns dos nomes que integram a relação, segundo apurou o UOL.