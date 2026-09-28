Após conseguir um empate no último lance no primeiro dos dois amistosos contra a Austrália, a seleção brasileira deve passar por uma série de modificações para o segundo duelo da série, na terça-feira (29).\nO novo encontro entre as equipes será no no Suncorp Stadium, em Brisbane, às 7h de Brasília (20h no horário local).\nEm nove partidas, a seleção brasileira acumula agora seis vitórias, dois empates e uma derrota contra a seleção australiana.\nNo treino deste domingo (26) em Brisbane, o treinador Carlo Ancelotti testou jogadores que não iniciaram na partida da última sexta-feira (25) em todos os setores do campo.\nA começar pelo gol, com o estreante Otávio, do Cruzeiro, começando na formação titular, no lugar de Hugo Souza, do Corinthians, que acumula quatro gols sofridos em duas partidas - ele atuou também na derrota por 3 a 2 para o Japão.