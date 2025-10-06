Quem é o lateral direito titular da seleção? Provavelmente, o jogador em quem você pensou já está cortado da equipe - ou não foi convocado.\nPara a data Fifa atual, com os amistosos diante de Coreia do Sul e Japão, o técnico Carlo Ancelotti viu seus planos iniciais para o setor se esfacelarem.\nVanderson, do Monaco, e Wesley, da Roma, foram cortados - o primeiro, horas depois da convocação.\nOs substitutos são Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, um estreante de última hora na convocação.\nA herança da lateral direita saiu das mãos de Danilo, que até a Copa América com Dorival Júnior era o capitão da seleção.\nO veterano virou zagueiro há algumas temporadas, ainda na Juventus, e nem titular é no Flamengo. Yan Couto foi outra aposta recente que não se sustentou na seleção. Com características ofensivas, saiu do Girona e está no Borussia Dortmund.