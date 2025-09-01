Não é por não saber trabalhar com astros. Longe disso. Mas a convocação e a situação atual da seleção brasileira tornam o técnico Carlo Ancelotti o principal popstar da delegação brasileira atualmente.\nA presença do italiano atrai holofotes e ainda não foi normalizada. Dá perceber nos estádios pelos quais ele passa e até mesmo no restaurante do prédio da CBF.\nOs primeiros (e muitos ainda inéditos) passos de Ancelotti ajudam nesse contexto. Será a primeira vez dele treinando com a seleção na Granja Comary. Será o primeiro jogo no Maracanã e também na altitude de El Alto (4.000m), na Bolívia.\nDesde que pisou no Brasil, Ancelotti conta com um esquema de segurança particular, que o acompanha por todos os lugares. Isso já gera um movimentação e um frisson por corredores de estádios.\nMesmo nos dias em que bate ponto no prédio da CBF, no Rio, costuma ser tietado quando aparece no restaurante e almoça no mesmo ambiente de alguns funcionários e convidados da casa. Ele também tem salário de popstar: R$ 5 milhões por mês.