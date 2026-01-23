O Inhumas agiu rápido e acertou com o técnico Anderson Gomes para a sequência do Campeonato Goiano. O treinador de 54 anos já foi regularizado e teve contrato publicado no BID da CBF. Ele estreia no comando da Pantera Avinhada neste domingo (25) contra o Centro Oeste.\nAnderson Gomes assume a vaga que era de Cléber Gaúcho. O técnico deixou o comando da Pantera Avinhada na manhã desta sexta-feira (23), em comum acordo, de acordo com o clube.\nO novo técnico do Inhumas estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Atlético-GO. Anderson Gomes era auxiliar na comissão permanente do Dragão desde a temporada de 2022.\nA missão de Anderson Gomes no Inhumas será de tirar o time das últimas colocações do Goianão - a Pantera Avinhada ainda não venceu após quatro partidas, tem apenas um ponto e ocupa a 11ª posição, na faixa de playoffs contra o rebaixamento à Divisão de Acesso.