Diretor de Projetos da CBF e CEO da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Luiz Pitta Pires volta a ocupar a presidência da FGF no quadriênio 2027-2031. O dirigente será aclamado por representantes de clubes amadores e profissionais e das ligas amadoras de futebol de Goiás, na manhã desta quarta-feira (1º de julho), durante a Assembleia Geral Eleitoral da entidade no Castro ‘s Hotel, em Goiânia.André Pitta é o único candidato com chapa registrada no pleito eleitoral para escolher o sucessor do atual presidente da FGF, Ronei de Freitas.Encabeçada por André Pitta, a chapa tem dois vice-presidentes: Ronei Ferreira de Freitas Júnior, filho do atual presidente (Ronei Freitas), e Leonídio José dos Anjos, dirigente que há anos atua na entidade. Na gestão de Ronei Freitas, um dos vices dele é o Yuri Marengão Pires, filho de André Pitta. Na futura gestão de Pitta, a novidade será o jovem Ronei Júnior como dirigente da FGF pela primeira vez.Também estão registrados na chapa FGF Forte três membros efetivos do Conselho Fiscal: Edvard Pereira de Souza, Daniel dos Reis e Silva e Sávio Rezende Castro. Os suplentes do Conselho Fiscal são: Marco Antônio de Sousa, Fauzi Jaber Neto e Marcelo Ferreira Clemente.André Pitta teve o apoio dos 72 dirigentes aptos ao voto no pleito eleitoral. Todos eles assinaram documento de apoio à candidatura.Na última vez em que Pitta disputou uma eleição, em 2018, ele teve como adversário o empresário Lélio Júnior. Desta vez, não haverá oposição. André Pitta foi presidente no intervalo de 15 anos, de 2007, quando foi empossado no cargo como interino após a morte de Wilson da Silveira, até 2022, quando passou a bastão para Ronei Freitas. Ele ganhou força nos bastidores, chegou à CBF e retornará ao comando da FGF.