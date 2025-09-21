Os reservas deram conta do recado, Andreas Pereira marcou duas vezes, e o Palmeiras goleou o Fortaleza no Allianz Parque por 4 a 1, neste sábado (20), em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.\nRaphael Veiga, de pênalti, abriu o placar para o Palmeiras, mas Lucas Crispim empatou ainda no primeiro tempo. O Fortaleza foi melhor nos primeiros 45 minutos e poderia até ter virado o jogo, mas errou muito em momentos decisivos.\nO Palmeiras melhorou na etapa complementar, pressionou e garantiu a vitória com Sosa e Andreas Pereira (duas vezes). Abel Ferreira colocou cinco titulares na reta final da partida.\nAgora com 49 pontos, o Palmeiras segue a caça ao líder Flamengo (50) e assume momentaneamente a vice-liderança. O Cruzeiro, que ainda joga na rodada, pode retomar a posição.\nA situação do Leão do Pici na competição é complicada: o time é o vice-lanterna, com 18 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22 e ainda entra em campo na rodada.