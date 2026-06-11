Carlo Ancelotti deu sequência nesta quarta-feira (10) à preparação para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O técnico italiano faz os últimos ajustes na equipe que enfrentará Marrocos no próximo sábado (13), em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey, pela 1ª rodada do Grupo C.Antes do início da atividade, o treinador recebeu os parabéns por seus 67 anos. O aniversariante do dia foi envolto pelos jogadores em uma roda e virou alvo de brincadeiras, levando tapas. Momentos depois, começou o treino, fechado à imprensa, e os jornalistas foram retirados.Quem permaneceu na arquibancada ao lado do principal campo do centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, foi o cineasta Spike Lee. Ele apareceu com a camisa da seleção brasileira e se encaminhou ao local onde estavam patrocinadores.Antes, cercado por microfones, disse poucas palavras além de “Knicks, Knicks, Knicks”. Ele é um notório fã do New York Knicks, que briga pelo título da NBA. A equipe lidera a final da liga norte-americana de basquete, com vantagem de 2 a 1 sobre o San Antonio Spurs na série melhor de sete.Em campo, no treinamento que Lee teve a oportunidade de ver, ainda não estava Neymar. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante dificilmente estará à disposição na estreia. Ele trabalha para estar entre os relacionados para o duelo com o Haiti, no dia 19, na Filadélfia.Ancelotti disse ter na cabeça o time da partida contra Marrocos, mas não o divulgou. Ele terá de substituir o lateral direito Wesley, que vinha sendo titular e foi cortado do grupo por causa de uma lesão na virilha esquerda. As alternativas são Danilo e o zagueiro Ibañez, que também atua na lateral.Na frente, a questão é se será adotada uma formação com quatro jogadores de ataque ou se haverá espaço para mais um meio-campista. Nesse caso, Lucas Paquetá ganhará espaço na escalação de sábado (13).A tendência é que o Brasil faça a sua primeira participação no Mundial de 2026 com a seguinte equipe: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.