O centroavante Anselmo Ramon vai desfalcar o Goiás contra o América-MG, na próxima rodada da Série B. O jogador de 37 anos recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota no clássico para o Vila Nova e vai cumprir suspensão automática diante do Coelho, na Serrinha.\nO provável substituto é o atacante Arthur Caíke, único jogador do atual elenco que preenche as características para atuar como centroavante. Nos últimos meses, o Goiás liberou dois jogadores da posição: Breno Herculano e Facundo Barceló, ambos acertaram com o CRB para a sequência da temporada.\nPor outro lado, o técnico Vagner Mancini volta a contar com o volante Juninho. O experiente meio-campista cumpriu suspensão pelo acúmulo de três amarelos no clássico e fica à disposição para jogar contra o América-MG.\nO elenco do Goiás se reapresentou na tarde desta segunda-feira (18) e iniciou a preparação para o jogo contra o América-MG. O duelo será disputado no próximo sábado (23), a partir das 18 horas, na Serrinha, pela 23ª rodada da Série B.