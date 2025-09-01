O centroavante Anselmo Ramon explicou que a decisão de cobrar o pênalti contra o Botafogo-SP surgiu após uma conversa com o meia-atacante Wellington Rato em campo. Os jogadores conversaram por alguns instantes antes da autorização da cobrança, que foi desperdiçada pelo camisa 9.\nAntes de cada partida, o técnico Vagner Mancini define com atletas os cobradores de pênaltis, faltas e escanteios. Nas penalidades, a ordem era: Wellington Rato, Anselmo Ramon e Tadeu. O treinador permite que os atletas conversem e definam em campo uma possível alteração, que foi o caso que ocorreu contra o Botafogo-SP.\nApós a marcação do pênalti, Anselmo Ramon e Wellington Rato alteraram a posse da bola e conversaram perto da marca da cal. Depois de alguns instantes, a bola ficou com o centroavante, que desperdiçou o chute após acertar a trave.