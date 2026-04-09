O atacante Anselmo Ramon revelou que tem o desejo de ser o artilheiro da Série B em 2026, mas frisou que abrirá mão de uma premiação individual para que o clube esmeraldino conquiste o acesso à Série A. Na atual temporada, o centroavante superou a marca de gols que registrou pelo time goiano em 2025.\n“Estou aí brigando pela artilharia, quero ser artilheiro sim, mas o importante é o Goiás. Se for para ser artilheiro, que aconteça naturalmente com trabalho. O objetivo principal é o Goiás estar bem e conquistar o acesso”, comentou Anselmo Ramon.\nNa atual temporada, Anselmo Ramon soma 11 gols e cinco assistências em 20 jogos pelo Goiás, sendo dois gols e um passe para gol na Série B. No ano passado, em 35 partidas, ele registrou dez gols e uma assistência.\nAnselmo Ramon acredita que o fator Daniel Paulista e os meio-campistas da equipe esmeraldina são motivos que ajudam a explicar a boa fase em 2026. O centroavante trabalhou com o treinador no CRB em três temporadas, entre 2022 e 2024.