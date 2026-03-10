“O pai tá em casa” e fazendo gols decisivos pelo Goiás. A frase que traduz a comemoração do atacante Anselmo Ramon, de 37 anos, que faz o símbolo de casa com as mãos, prova o quanto o jogador se sente bem ao decidir jogos para o clube esmeraldino. O centroavante foi determinante para o alviverde abrir vantagem contra o Atlético-GO na final do Campeonato Goiano e dar passo importante para encerrar a seca de títulos estaduais.De quebra, Anselmo Ramon registrou números de destaque na carreira contra o Dragão. O Atlético-GO se tornou o clube que o centroavante mais vezes enfrentou e contra o qual mais marcou gols ao longo da carreira. O camisa 9 do Goiás marcou os dois gols na vitória do Goiás, por 2 a 0, pelo jogo de ida da final do Goianão, no estádio Antônio Accioly, no último sábado (7).Anselmo Ramon joga profissionalmente desde 2008 e o Goiás é o 14º clube que defende na carreira. O Atlético-GO agora é a equipe que o centroavante mais enfrentou neste período. Até aqui, foram 16 partidas, com nove gols marcados, contabilizando os dois feitos no jogo de ida da final do Goianão. O jogador tem retrospecto positivo contra o Dragão. Em 16 jogos, foram sete vitórias, seis empates e três derrotas. O aproveitamento é de 56,3%.Pelo Goiás, Anselmo Ramon marcou três gols em quatro jogos contra o Dragão. Ele ainda enfrentou o time rubro-negro quando defendeu CRB (dois gols em dois jogos), Chapecoense (um gol em um jogo), Vitória (não marcou), Guarani (um gol em um jogo) e Cruzeiro (dois gols em sete jogos).Ponte Preta e Sport eram os times, respectivamente, que Anselmo Ramon mais enfrentou e contra quem tinha marcado mais gols, até o último sábado. Contra a Macaca foram 15 partidas, enquanto diante do Leão o centroavante fez sete gols. Ambos os números estavam empatados com os registrados pelo jogador contra o Atlético-GO.“Feliz pelos dois gols. Não vamos ter tanto descanso por já ter a Copa do Brasil, mas não há nada definido. Vamos manter a humildade. Não tem nada ganho, é pés nos chão, sem soberba e trabalho”, falou Anselmo Ramon sobre os gols marcados e o resultado no jogo de ida na final do Campeonato Goiano.A partida da volta da decisão estadual, no próximo domingo (15), vai ser o 50º jogo de Anselmo Ramon pelo Goiás. O camisa 9 tem 18 gols marcados e quatro assistências pelo clube esmeraldino. Ele foi contratado no ano passado e tem contrato até o fim deste ano.No Goianão de 2026, foi a terceira vez que Anselmo Ramon marcou dois gols no mesmo jogo. Os outros registros foram na 4ª rodada da fase de classificação, na goleada de 4 a 0 sobre o Centro Oeste, e no jogo da volta das quartas de final contra o Crac, na vitória por 4 a 1. No campeonato, Anselmo Ramon tem sete gols. O outro foi feito diante da Anapolina, na 5ª rodada da 1ª fase.Caso volte a marcar no jogo da volta da final, Anselmo Ramon vai terminar a competição como artilheiro isolado do Goianão. Ele divide a artilharia com Dellatorre, do Vila Nova, que foi eliminado na semifinal e não tem mais chance de ultrapassá-lo. Léo Jacó, Guilherme Marques, ambos do Atlético-GO, e Lucas Rodrigues, do Goiás, ainda podem jogar, mas cada um marcou quatro gols ao longo da competição. É improvável que ultrapassem Anselmo Ramon.Na carreira, em 558 partidas profissionais, Anselmo Ramon marcou dois gols no mesmo jogo em 23 oportunidades. O clube em que ele mais repetiu o feito foi o Zhejiang FC, da China. Foram nove ocasiões. O Cruzeiro é o segundo time pelo qual o centroavante mais vezes fez dois gols na mesma partida, com quatro registros. O Goiás aparece na sequência, com três partidas.Ele ainda marcou dois gols no mesmo jogo por CRB (duas vezes), Vitória (uma vez), Chapecoense (duas vezes) e Oeste (duas vezes). Anselmo Ramon também tem um “hat-trick”, quando um jogador faz três gols no mesmo jogo, pelo CRB e uma partida com quatro gols marcados pela Cabofriense, do Rio.