O centroavante Anselmo Ramon pediu “pés no chão” ao Goiás após a vitória sobre o Vila Nova no clássico disputado no último domingo (1º). A equipe esmeraldina venceu o Tigre por 1 a 0, na Serrinha, pela 7ª rodada do Goianão, e encerrou com tabu de três anos sem vitória contra o rival colorado.\n“Clássico tem sabor diferente, é a cereja do bolo. Mas não ganhamos nada e temos que manter os pés no chão. É uma vitória que nos dá confiança. Temos muito para acrescentar e crescer”, disse o centroavante esmeraldino na saída do gramado.\nA vitória no clássico levou o Goiás para a liderança do Goianão. O time esmeraldino ultrapassou o próprio Vila Nova e vai terminar a 7ª rodada, que será concluída nesta segunda-feira (2) com duas partidas, na ponta da tabela.\n“A gente sabe que clássico é diferente, há algum tempo o Goiás não conseguia vencer e fomos felizes. Jogamos da forma como tem que jogar em casa, fora também mostramos isso, que é com raça e vontade. O torcedor viu que a nossa equipe tem evoluído a cada jogo”, acrescentou Anselmo Ramon.