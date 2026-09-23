O atacante Anselmo Ramon segue atividades na transição física para voltar a ser relacionado contra o Atlético-GO, que é o clube que o jogador mais marcou gols na carreira. O centroavante não entra em campo há mais de um mês e está em fase final de uma lesão muscular.\nAnselmo Ramon sofreu uma contusão muscular na coxa direita durante o empate com o Cuiabá, por 1 a 1, no dia 22 de agosto. O jogador iniciou tratamento, mas regressou no tratamento e precisou voltar ao departamento médico. Desde a semana passada, o centroavante está em transição física, que é a última fase antes do retorno aos treinos sem restrições.\nA expectativa no Goiás é que Anselmo Ramon fique disponível para o clássico contra o Atlético-GO. Se ele voltar, será relacionado e começará a partida entre os reservas.\nO Atlético-GO é o clube que Anselmo Ramon mais enfrentou, 18 vezes, e marcou mais gols. Foram dez gols do centroavante contra o Dragão, sendo três na atual temporada: ele fez os dois gols da vitória por 2 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Goiano e outro no empate por 1 a 1 entre os times no 1º turno da Série B.